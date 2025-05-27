Сорвал одежду со школьницы. Маленькую девочку чуть не изнасиловали в Москве

Неизвестный мужчина напал на 12-летнюю девочку в заброшенном здании на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник телеканала РЕН .

Две подруги, 12 и 11 лет, решили исследовать пустующий дом. Внутри они столкнулись с мужчиной, судя по их описанию, не старше 30 лет.

Парень схватил младшую и потребовал, чтобы старшая осталась с ним в пустом доме. После этого нападавший повалил 12-летнюю школьницу на пол, сорвал с нее одежду и начал угрожать сексуальным насилием, совершая при этом развратные действия.

В какой-то момент девочке позвонила знакомая. Это позволило школьнице вырваться и сбежать.

О произошедшем девочка сначала рассказала только своим подругам. Позже информация дошла до родителей, которые обратились в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку, пытаются установить личность мужчины и выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге школьница подделала паспорт ради интима с мужчиной.