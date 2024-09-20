Сообщения о взрыве на электроподстанции в Кирове опровергли

Губернатор Соколов: на электроподстанциях в Кирове не было взрывов, упало дерево

Сообщения о взрывах на электроподстанции в Кирове не соответствуют действительности, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Соколов. Он успокоил горожан и объяснил, что отключение электричества связано с падением дерева на ЛЭП.

Глава Кировской области заявил, что находится на рабочем месте и получает много сообщений об отключении света в нескольких районах города. По словам Соколова, многие видели яркую вспышку и сообщили о «каких-то взрывах».

«Докладываю, как было на самом деле. На линию высокого напряжения упало высокое дерево, была яркая вспышка. Никаких взрывов на подстанции не происходило. На месте работают компетентные люди», — отметил губернатор.

Он добавил, что представители экстренных служб пообещали устранить последствия падения дерева и возобновить подачу электричества в ближайшее время. Александр Соколов призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В конце августа без света остались жители Алушты и ряда соседних сел остались без света. Последствия аварии устранили в течение нескольких часов.