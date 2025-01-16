Сообщения о побеге заключенных из российского СИЗО оказались фейком

Появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения о попытке побега заключенных из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ФСИН по Ростовской области.

В Сети распространили информацию о том, что заключенные сделали подкоп, чтобы покинуть территорию следственного изолятора.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что побег они запланировали на ближайшие выходные. Он провалился из-за того, что один из мужчин сдал группу потенциальных беглецов надзирателям. После этого в камере у заключенных нашли девять мобильных телефонов, а в соседних — несколько шампуров.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году попыток побега и других чрезвычайных происшествий не было.

После побега 1534 заключенных из тюрьмы строгого режима в Мозамбике в конце декабря погибли 33 человека.