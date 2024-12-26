Более 30 человек погибли после побега 1,5 тыс. заключенных из тюрьмы в Мозамбике

Lusa: 33 человека погибли после побега 1,5 тыс.заключенных из тюрьмы в Мозамбике

Из-за побега 1534 заключенных из тюрьмы строгого режима в Мозамбике погибли 33 человека. Об этом сообщило агентство Lusa .

Арестанты сбежали, когда в стране начались беспорядки из-за оглашения результатов выборов президента. Побег спланировали заранее и выжидали подходящий момент. Точное число беглецов до сих пор неизвестно.

Агентство France-Presse сообщило, что примерно 30 заключенных являются членами вооруженных группировок, ответственных за беспорядки. Участники митингов пришли к тюрьме и спровоцировали бунт внутри учреждения. В итоге арестанты сломали стену и сбежали.

Ранее стало известно, что в Великобритании тысячи досрочно освобожденных граждан снова оказались за решеткой. Количество таких рецидивистов резко выросло после правительственных программ, направленных на освобождение заключенных по УДО.