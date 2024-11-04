«Сообщение уже не прочитал». Жена офицера рассказала о его гибели в Карелии

Служивший в ЧВК «Вагнер» мужчина утонул в Сегозере в Карелии. Его жена рассказала сайту 47news , что катер перевернулся из-за шторма.

Андрей Ткаченко недавно получил несколько осколочных ранений и вернулся из зоны боевых действий, где в звании старшего лейтенанта служил в диверсионно-разведывательной группе. До этого он около четырех лет работал по контракту с ЧВК «Вагнер», принял участие в конфликте в Сирии, получил две медали «За отвагу» и три ордена Мужества.

На Сегозеро мужчина поехал вместе с другом и его восьмилетним сыном. Утром 28 октября все трое сели в арендованный катер, который из-за шторма перевернулся в 400 метрах от берега.

«Мобильная связь там очень плохая. В 10:50 Андрей написал мне „Доброе утро. У нас сильный ветер“. Я ответила, что у нас погода нормальная, но он сообщение уже не прочитал», — рассказала жена покойного.

Из воды сумел выбраться только ребенок. Волны прибили тело его отца к берегу, а на поиски Ткаченко выехали трое спасателей и водолаз. МЧС Карелии объявило 3 ноября, что тело нашли, и поисковая операция завершилась.