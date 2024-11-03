Лишившегося отца восьмилетнего мальчика спасли на острове в Карелии

Двое мужчин в Карелии отправились на рыбалку с восьмилетним мальчиком. Ребенок остался ждать взрослых на острове, но их лодка перевернулась, и они погибли. Школьника спасли благодаря очевидцам, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Двое мужчин арендовали катер и отправились с ребенком на рыбалку на озеро Сегозеро. К назначенной дате катер не вернули, владелец обратился в полицию. Как стало известно, судно перевернулось», — уточнили в министерстве.
Восьмилетний ребенок ждал отца в одиночестве на острове Огмушари. Благодаря очевидцам мальчика спасли, его доставили в больницу, с ним будут работать психологи МЧС. Днем 3 ноября спасатели нашли в Сегозере тело второго погибшего. Поисковые работы завершили.
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