Лишившегося отца восьмилетнего мальчика спасли на острове в Карелии

Двое мужчин в Карелии отправились на рыбалку с восьмилетним мальчиком. Ребенок остался ждать взрослых на острове, но их лодка перевернулась, и они погибли. Школьника спасли благодаря очевидцам, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Двое мужчин арендовали катер и отправились с ребенком на рыбалку на озеро Сегозеро. К назначенной дате катер не вернули, владелец обратился в полицию. Как стало известно, судно перевернулось», — уточнили в министерстве.

Восьмилетний ребенок ждал отца в одиночестве на острове Огмушари. Благодаря очевидцам мальчика спасли, его доставили в больницу, с ним будут работать психологи МЧС. Днем 3 ноября спасатели нашли в Сегозере тело второго погибшего. Поисковые работы завершили.

В Ханты-Мансийском автономном округе утонул рыбак. Мужчина отправился на реку, но провалился под лед.