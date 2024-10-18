Сообщение о страшном ДТП на территории детсада в Москве оказалось ложным

Источник 360.ru: состоящая на учете в ПНД москвичка заявила о ДТП в детсаду

Жительница Москвы обратилась в экстренные службы города, заявив о белом пикапе на территории детсада на улице Демьяна Бедного. По словам женщины, машина давила людей, рассказал источник 360.ru.

О числе пострадавших заявительница не сказала и бросила трубку. На звонки больше не отвечала.

Специалисты встретились с администрацией детского сада, им сообщили, что обстановка спокойная, никакого ДТП не было. Также выяснилось, что звонившая живет напротив учреждения и уже не первый раз делает ложные вызовы. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, пояснил собеседник 360.ru.

Ранее школьник «заминировал» московский торговый центр. Оказалось, что совершить ложный вызов его заставил незнакомец-шантажист: он грозился слить личные данные матери мальчика в Сеть.