Школьник «заминировал» московский ТЦ в попытке защитить мать

Baza: семиклассник сообщил о минировании «Метрополиса», чтобы защитить мать

Фото: Freepik

Семиклассник сообщил о минировании торгового центра «Метрополис» в Москве, чтобы защитить свою мать. Неизвестный угрожал ему слить личные данные женщины в Сеть, сообщил Telegram-канал Baza.

Звонок с сообщением о минировании поступил в службу 112 вечером в субботу, 15 июня. Неизвестный заявил, что планирует взорвать ТЦ «Метрополис» и дает посетителям 40 минут на эвакуацию.

Полицейские отследили звонок и выяснили, что телефонным минером оказался школьник из Заполярного в Мурманской области.

Семиклассник признался силовикам, что сообщил о минировании ТЦ под давлением. В соцсетях мальчику написал незнакомец и пригрозил опубликовать личные данные его матери в интернете, если подросток не выполнит его требования. Школьник поддался на шантаж.

В феврале из-за телефонных минеров полицейские эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы и ТЦ «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов.

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