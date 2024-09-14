Солист Мариинки лишился глаза после драки с девушкой в баре

В баре Санкт-Петербурга 31-летняя местная жительница выбила глаз солисту Мариинского театра. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Конфликт между женщиной и 44-летним артистом произошел в заведении на Английском проспекте ночью 12 сентября. Петербурженка ударила солиста Мариинки по лицу — он был в очках.

«Стекло от них разбилось и попало ему в глаз», — отметил источник телеканала.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Собеседник РЕН ТВ подчеркнул, что он потерял хрусталик и ослеп. После оказания медпомощи солиста театра отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

Ослепившую артиста женщину задержали. Полицейские опросили ее и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом стало известно, что на один глаз ослепла певица и экс-солистка рок-группы «Ранетки» Евгения Огурцова. Причиной потери зрения стала генетическая мутация.