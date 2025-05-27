Сокол запутался в леске над водой в Южном Тушине

Источник 360.ru: спасатели вызволили из лески сокола в Южном Тушине

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Сокол запутался в леске над водой на улице Василия Петушкова в Южном Тушине. Об этом 360.ru сообщил источник.

Спасатели вызволили птицу из ловушки. Затем сокола посадили в клетку и забрали с собой.

Информация о состоянии птицы не поступала. Детали произошедшего выясняются.

В начале февраля сокол застрял в пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Птицу заблокировало между стеклами. На место выехали спасатели.

Ранее спасатель в Приморье помог обессилевшему детенышу нерпы. Истощенное животное он нашел на берегу местной бухты под палящим солнцем. Спасатель передал детеныша сотрудникам лесной охраны, которые быстро доставили его ветеринарам.

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