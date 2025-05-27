Сокол запутался в леске над водой в Южном Тушине

Ранее спасатель в Приморье помог обессилевшему детенышу нерпы. Истощенное животное он нашел на берегу местной бухты под палящим солнцем. Спасатель передал детеныша сотрудникам лесной охраны, которые быстро доставили его ветеринарам.
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