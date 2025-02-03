Сокол застрял в пешеходном переходе на юго-востоке Москве

Сокол застрял в пешеходном переходе на Смирновской улице в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, птицу заблокировало между стеклами. На место выехали спасатели.

Ранее работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытащили провалившуюся под лед беременную лосиху. ЧП произошло в деревне Бельское Талдомского городского округа. Животное вышло на лед ручья, чтобы его перейти. Местные жители рассказали об этом спасателям через службу экстренных вызовов «Система-112».

Лосихе накинули трос на шею и вытянули ее на берег. Чтобы дикое животное лучше перенесло случившееся, его укутали в термоодеяло и немного растерли для улучшения кровообращения. Когда лосиха оклемалась и встала на ноги, ее отпустили в лес.