Сочинец, окунувший детей в зимнее море, объяснил свои действия закаливанием

Полиция Сочи установила мужчину, который окунал малолетних детей в холодное море. Видео с его участием ранее разошлось в соцсетях и вызвало общественный резонанс. Как сообщили в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю , личность отца оперативно установили сотрудники полиции Центрального района.

После появления записи в интернете к месту жительства семьи выехала группа в составе инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников уголовного розыска.

Во время беседы мужчина пояснил, что окунал детей в зимнее море в рамках закаливания. Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские также оценивают условия проживания семьи и состояние благополучия несовершеннолетних.

По итогам проверки в отношении отца будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.

В Научно-исследовательском клиническом институте детства рассказали о правилах безопасности при погружении в ледяную воду и посоветовали учитывать особенности детского организма во время крещенских купаний. Детям до трех лет делать это нельзя. Погружение в ледяную воду нежелательно для школьников до 12 лет, беременных женщин, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.