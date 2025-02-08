Собянин прокомментировал ситуацию с пожаром на Электрозаводе в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с пожаром в здании бывшего Электрозавода на востоке столицы. По его словам, жизни пяти пострадавших ничего не угрожает. Сообщение мэр разместил в своем официальном Telegram-канале .

«Силами МЧС принимаются все меры по ликвидации пожара в здании Электрозавода. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован», — написал глава Москвы.

Также он сообщил, что, по предварительным сведениям, спасатели эвакуировали всех находившихся внутри людей. Медицинскую помощь оказывают как на месте, так и в клиниках столицы.

По его словам, жизни пяти госпитализированных на данный момент ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что СК в связи с пожаром на Электрозаводе возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России — оказание не отвечающих безопасности услуг.