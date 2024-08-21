Военные сбили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы

Российские силы противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник, летевший на Москву. На данный момент сбито 8 вражеских БПЛА», — написал он.

Собянин отметил, что по предварительным данным, на месте падения обломков дронов нет пострадавших и разрушений. Там работают сотрудники экстренных служб.

До этого градоначальник заявил о четырех других дронах, которые сбили ПВО в небе над территорией Подольска. В районы ЧП прибыли все оперативные службы. Разрушений и пострадавших не обнаружили.