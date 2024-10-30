Собаку-шпиона задержали в Мурманской области

Лайку со шпионской гарнитурой задержали на территории военного городка недалеко от границы с Финляндией. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, собака забежала на территорию, где живут военные, и попалась им на глаза. На ней нашли финские GPS-трекер и антенну и передали животное пограничникам.
В конце лета у берегов Норвегии нашли тело кита-белухи Хвалдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за того, что в 2019 году видели в шлейке с креплением для небольшой камеры. Доказать шпионские цели животного так и не смогли. Ученые предполагали, что кит участвовал в исследованиях, например, океанского дна или уплыл от контрабандистов.
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