Собаку-шпиона задержали в Мурманской области

Лайку со шпионской гарнитурой задержали на территории военного городка недалеко от границы с Финляндией. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, собака забежала на территорию, где живут военные, и попалась им на глаза. На ней нашли финские GPS-трекер и антенну и передали животное пограничникам.

В конце лета у берегов Норвегии нашли тело кита-белухи Хвалдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за того, что в 2019 году видели в шлейке с креплением для небольшой камеры. Доказать шпионские цели животного так и не смогли. Ученые предполагали, что кит участвовал в исследованиях, например, океанского дна или уплыл от контрабандистов.