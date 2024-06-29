Собаку оставили в запертой машине на 30-градусной жаре в Москве

Источник 360.ru. в Москве пса заперли в машине и оставили на жаре

Фото: Телеканал «360»

Неизвестные оставили пса в салоне автомобиля в районе Очаково-Матвеевское в Москве, на Нежинской улице. Животное находится в машине на жаре и лает, сообщил источник 360.ru.

Очевидцы заметили оставленного без присмотра питомца еще утром. Источник подтвердил, что собака уже много часов находится одна в машине.

«Да, это уже когда прошло 2,5 часа, шла примерно около 14:00, пес лаял. Иду обратно — все еще лает», — рассказала очевидица.

На место выехали спасатели.

Ранее россиянин поселил двух собак в машине на парковке рядом с домом в Москве. Владелец питомцев объяснил, что их не берут в приют из-за отсутствия прививок. Мужчина оставлял им корм и еду, а сам уезжал. На автомобиле он размещал записку о том, что животные находятся под присмотром.

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте