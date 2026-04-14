Собаку Элли, попавшую под машину на МКАД, нашли живой

В Москве завершились поиски восьмимесячного щенка по кличке Элли — собаку удалось найти живой. Об этом 360.ru сообщила подруга хозяев питомца.

«Нашлась! Жива, с виду целая. Поедем сейчас в клинику на осмотр и УЗИ. Пришла на голос наш, смогли выманить. Нашли на территории НИИ „Экология“», — сказал она.

Поиски собаки длились несколько часов и объединили около 200 волонтеров. Элли убежала в районе Битцевского леса и выбежала на МКАД, где попала под машину.

Добровольцы прочесывали лес, звали собаку и осматривали укромные места, однако долгое время поиски не приносили результата. Теперь, после того как щенка нашли, его состояние уточняют специалисты.