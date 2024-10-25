Собаки загрызли женщину в Тульской области

Жители Кимовска обнаружили изуродованное тело женщины. Ее загрызли бездомные собаки. Пресс-служба Следственного управления СКР по Тульской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Тело потерпевшей находилось на улице Драгушиной со следами многочисленных укусов. Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». После осмотра места происшествия следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения. Руководитель следственного управления Владимир Усов взял расследование на контроль.

К делу подключилась прокуратура Тульской области. Пресс-служба сообщила, что она проверит работу уполномоченных органов и проконтролирует отлов безнадзорных собак.

В Якутии после нападения собак умерла 12-летняя девочка. Из-за тяжелых травм врачи ввели ее в искусственную кому, но не смогли спасти.