Собаки загрызли работника на свалке в Братске

Свора бездомных собак загрызла в Братске работника полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба СК по Иркутской области.

Тело мужчины нашли на свалке 26 ноября. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

«На полигоне твердых бытовых отходов обнаружено тело работника с телесными повреждениями, схожими с укусами собак», — отметили в пресс-службе.

Следственный комитет начал процессуальную проверку.

Ранее бездомные собаки растерзали десятилетнего школьника в Красноярском крае. Агрессивные животные напали на мальчика, когда тот шел через поле к знакомому пастуху на выпас скота. Тело на пустыре обнаружили люди, проезжавшие мимо на машине. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.