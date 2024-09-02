Собаке зажало лапу эскалатором на станции метро «Курская» в Москве

На станции метро «Курская» в Москве собаке зажало лапу эскалатором. Об этом сообщили источники 360.ru.

По их данным, эскалатор остановили, сейчас помогают животному выбраться.

Другой информации о происшествии пока нет.

В августе на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработала система защиты управления гермозатвором, в результате пришлось временно закрыть один из переходов.

А до того по требованию полиции закрывали на полчаса станцию «Волгоградский проспект». Поезда проезжали ее без остановки.