Собаке зажало лапу эскалатором на станции метро «Курская» в Москве

На станции метро «Курская» в Москве собаке зажало лапу эскалатором. Об этом сообщили источники 360.ru.
По их данным, эскалатор остановили, сейчас помогают животному выбраться.
Другой информации о происшествии пока нет.
В августе на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработала система защиты управления гермозатвором, в результате пришлось временно закрыть один из переходов.
А до того по требованию полиции закрывали на полчаса станцию «Волгоградский проспект». Поезда проезжали ее без остановки.
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