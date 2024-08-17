Гермозатвор сработал на переходе со станции «Арбатская» в метро Москвы

Система защиты управления гермозатвором сработала в одном из переходов на станции «Арбатская» на Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что затвор частично сдвинулся в сторону закрытия. На время срабатывания системы защиты пересадку пассажиров проводили через станцию «Боровицкая».

«Гермозатвор оперативно отрегулирован работниками метрополитена. Переход открыт», — отчитались в ведомстве.

Также в пресс-службе опровергли сообщения ряда Telegram-каналов, что ситуация повторилась на станции «Библиотека имени Ленина».

Установленные в метро Москвы гермозатворы предназначены для предотвращения затопления станции и тоннелей в случае наводнения. Кроме того, препятствия способны выдержать взрывную волну и не пропускают воздух. Гермозатворы в столичной подземке начали устанавливать еще перед Великой Отечественной войной.

В минувший четверг, 15 августа, на пути одной из станций восточного участка Арбатско-Покровской линии упал человек. Поезда на участке пустили с увеличенными интервалами.