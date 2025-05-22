Собака провалилась в канализационный люк с водой в Донецке

Собака провалилась в канализационный люк и несколько дней находится в холодной воде. Волонтеры попросили помощи в спасении животного у горожан, сообщили в Telegram-канале «Приют ПИФ. Донецк» .

«От лица приюта обращаемся с просьбой о помощи к экстренным службам», — отметили в публикации.

Неравнодушные жители Донецка пытались вытащить животное своими силами. Однако оказалось, что извлечь собаку без специального оборудования невозможно.

Несмотря на многочисленные обращения, выезд машины МЧС до сих пор не удалось согласовать. По этой причине волонтеры просят тех, кто сможет помочь, скорее откликнуться и спасти жизнь собаке.

Ранее в Брянской области щенок случайно оказался в яме, накрытой плитой. Животное вынуждено было провести там три года. За спасение собаки взялись волонтеры.