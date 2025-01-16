Собака провалилась под лед в Москве-реке

Днем 16 января в Москву-реку провалилась собака, ее успешно достали спасатели. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло в районе дома № 115 в Крылатском. Очевидцы заявили об оказавшемся в реке животном. Прибывшие на место спасатели обнаружили собаку в полынье.
Они успешно извлекли ее на катер, а затем доставили на берег и передали хозяину. Состояние питомца неизвестно.
Ранее сотрудники МЧС спасли девушек и собаку из реки Терек в Северной Осетии.
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