Собака провалилась под лед в Москве-реке

Источник 360.ru: спасатели достали из Москвы-реки провалившуюся под лед собаку

Днем 16 января в Москву-реку провалилась собака, ее успешно достали спасатели. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в районе дома № 115 в Крылатском. Очевидцы заявили об оказавшемся в реке животном. Прибывшие на место спасатели обнаружили собаку в полынье.

Они успешно извлекли ее на катер, а затем доставили на берег и передали хозяину. Состояние питомца неизвестно.

Ранее сотрудники МЧС спасли девушек и собаку из реки Терек в Северной Осетии.