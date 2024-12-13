Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Роман Иванов в беседе с Life назвал единственный возможный способ обезопасить себя от бешенства.

По словам медика, лекарства от этого страшного инфекционного заболевания пока не существует, поэтому прививка — единственное спасение. Он пояснил, что первые симптомы бешенства начинают проявляться лишь через два-три месяца после заражения, а инкубационный период может продолжаться до года.

«В подавляющем большинстве случаев человек заражается бешенством через укус больного животного, чаще всего собаки или лисы», — сказал Иванов.

Среди переносчиков вируса могут быть белки, барсуки, летучие мыши и другие теплокровные животные. Иногда человек заражается бешенством при употреблении в пищу мяса больного животного. Вирус может передаваться и при беременности от матери к плоду, добавил врач.