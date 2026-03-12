«Собачья свадьба каждый день». В Кабардино-Балкарии бродячие псы чуть не растерзали ребенка

Мальчик шел по улице, когда к нему подбежали крупные псы. Животных отогнали проходившие мимо взрослые.

«Во двор приблудилась сучка, теперь собачья свадьба каждый день. Одна из собак рыжего цвета кидается, когда я заезжаю на машине во двор. Мама живет в этом дворе. Говорит, что на нее тоже кидается эта собака. Остальные спокойные. Мы их прогоняем обычно, чтобы не пугать детей», — рассказала местная жительница.

По ее словам, соседи прикармливают самку и обещают ее стерилизовать, но сейчас у них нет денег.

«Пока они ее отвезут к ветеринару, она родит, так как псы уже с ней „гуляют“ во всю. Летом был случай у городской бани. Моя дочка шла в сторону парка, к ней подбежала собака и начала чуть кусать куртку сзади. Дочка сильно испугалась. Ей помогла проходящая рядом женщина. Прогнала ту собаку. Теперь дочка боится собак», — добавила собеседница 360.ru.

Однажды в парке собаки, по ее словам, разорвали кота.

«Сразу я не поняла, что в пасти у собаки. Сняла видео: четко видно, что кот. На том же месте, где на дочку напала собака, недалеко от городской бани. С собаками у нас не было раньше проблем. Никогда не трогали, не лаяли. Мы кормим обычно в своем дворе, но там свои псы, не кидаются на жителей многоквартирных домов. Были случаи, когда из соседних дети шли, они лаяли и пытались накинуться, но я обычно кричу на них, мол „тихо, нельзя“. Помогает», — заключила женщина.

Большинство бездомных собак и кошек в России ранее были домашними, рассказала руководитель приюта для животных «Орландо» Анна Паскаль. Питомцы оказываются на улице из-за осознанного или вынужденного отказа владельцев.