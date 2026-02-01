Пропавшего в Красноярском крае сноубордиста нашли живым

Пропавшего накануне на горе Аргыджек в Красноярском крае сноубордиста нашли живым. Об этом сообщили в отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по региону.

«Владимир Валерьевич найден, жив. Поиск завершился благополучно благодаря оперативной подаче заявки. Следы обнаружил наш беспилотник, далее поисковая группа — в ее составе были добровольцы и друзья потерявшегося — двинулась в направлении следов, к группе подключились спасатели, силами которых была произведена эвакуация найденного», — рассказала 360.ru старший доброволец пресс-службы регионального отряда Серафима.

Поисковую операцию осложняли глубокий снежный покров и сильные морозы — по прогнозам, к вечеру температура могла опуститься ниже -20 градусов. В поисках участвовали около 50 человек: спасатели, добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» и «Азимут», а также родственники пропавшего.

Киюцин пропал во время катания с группой сноубордистов на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе. Его товарищи сразу обратились в МЧС.