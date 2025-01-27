Сноубордист, которого сбили на склоне Уктуса в Екатеринбурге, потерял память

Сноубордист, которого накануне сбили на горе Уктус в Екатеринбурге, потерял память и не помнит, что с ним было в течение двух часов до падения. Об этом сообщил местный сайт E1.ru .

Днем 26 января пострадавший спускался с горы на сноуборде на невысокой скорости, как вдруг сзади в него влетел другой спортсмен, двигавшийся намного быстрее. Виновник столкновения пытался затормозить, но безуспешно.

Сбитого отправили в больницу. По предварительным данным, у него не только частичная потеря памяти, но и перелом позвонка и сотрясение мозга.

Перед Новым годом сын Леры Кудрявцевой, отдыхавший в Сочи, попал в больницу после катания на сноуборде. Телеведущая не рассказала, что именно с ним произошло, но опубликовала фото 34-летнего мужчины из кареты скорой помощи.