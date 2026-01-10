Снежный Робин Гуд. Во Владивостоке волонтер спас застрявшие в сугробах машины и автобусы

Житель Владивостока Михаил по дороге к родителям увидел несколько застрявших в снегу машин и пришел водителям на помощь. После этого он стал целенаправленно ездить по городу и вытаскивать транспорт из сугробов. Подробностями своей волонтерской деятельности мужчина поделился с 360.ru.

Он рассказал, что на пути к родственникам «выдернул» из сугроба один автобус.

«На обратном пути уже думаю: ладно, прокатимся по городу, поможем людям», — отметил Михаил.

В итоге помог водителям нескольких легковушек и микроавтобуса. По его словам, один автобус столкнуть с места не получилось даже двумя тягачами.

Во Владивостоке прошли сильные снегопады, из-за которых возникли проблемы на дорогах. Профильные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы справиться с последствиями снежной бури.

Водителей призвали соблюдать осторожность и не парковать авто на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике.