Сегодня 10:40 Снежный апокалипсис во Владивостоке: со двора не выехать, но аэропорт работает Снежный шторм обрушился на Владивосток 0 0 0 Эксклюзив

Мощная метель бушует во Владивостоке, на дорогах резко ухудшилась видимость. Несмотря на снежный апокалипсис, в городе продолжает ходить транспорт и даже работает аэропорт.

Местная жительница рассказала 360.ru, что под снег ушли даже лавочки возле домов. «Дикая метель, машины со дворов выехать не могут. Все идут очень медленно, здесь только лопата, наверное, поможет. Вот такая у нас погодка во Владивостоке», — сообщила женщина. Другой горожанин подтвердил 360.ru, что из-за непогоды замело дороги. «У нас очень много снега, в городе сильный ветер и снегопад», — уточнил он.

Видео: 360.ru

На фоне метели сотрудники региональной ГАИ обратились к водителям с просьбой проявлять особую осторожность. «Соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию, будьте внимательны к пешеходам», — подчеркнули в ведомстве. Также автомобилистов призвали не парковать машины на обочинах дорог, так как это создает помехи для снегоуборочной техники. ГАИ добавила, что ограничения имеют временный характер, их снимут после улучшения погоды и расчистки трасс. «Госавтоинспекция Приморья работает в усиленном режиме. Сотрудники полиции оказывают содействие дорожно-коммунальным службам, помогают участникам дорожного движения, попавшим в затруднительные ситуации», — написали в пресс-службе.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В ГАИ также предупредили, что въезд фур в город ограничили. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на текущий момент введены временные ограничения на въезд и движение большегрузного транспорта по территории города Владивостока», — отметили ведомстве. При этом по всему Приморскому краю движение по региональным и федеральным трассам осуществляется штатно. Исключением стала дорога Седанка — Патрокл — из-за последствий снежного шторма ее полностью закрыли для всех видов транспорта. Несмотря на непогоду, аэропорт Владивостока продолжает работать в прежнем режиме. В Минтрансе Приморья пассажирам посоветовали пользоваться аэроэкспрессом и выезжать в воздушную гавань заранее.

Фото: Минтранс Приморья

Глава Владивостока Константин Шестаков в своем телеграм-канале подтвердил, что уборка снега идет в усиленном режиме, на улицы вышли 164 единицы дорожной техники. В первую очередь специалисты расчищают ключевые магистрали, опасные спуски и подъемы. По прогнозам синоптиков, наиболее сильные осадки в виде снега с порывами ветра до 30 метров в секунду ориентировочно будут продолжаться до вечера. Ситуацию с погодой круглосуточно мониторят в оперативном штабе, который работает на базе дорожного предприятия «Содержание городских территорий». Работы по устранению последствий снегопада будут проводиться круглосуточно во всех районах Владивостока, в том числе на острове Русский. «Спецтехника и люди работают в тесной связке: там, где машины не могут обеспечить нужное качество уборки, в дело вступают бригады рабочих. Они вручную расчищают тротуары, виадуки и подходы к остановкам», — уточнили в пресс-службе «Содержания городских территорий». Ситуацию с ликвидацией последствий непогоды взяла на контроль Прокуратура Приморского края. Ведомство примет меры прокурорского реагирования в случае непринятия должных мер либо формального подхода со стороны ответственных органов и должностных лиц.