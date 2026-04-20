Снежный коллапс парализовал дороги в Забайкалье
В Забайкалье из зоны затора на трассе эвакуировали более 250 человек
Забайкальский край накануне накрыл мощный снежный циклон, федеральная трасса Чита — Забайкальск оказалась полностью недоступна для движения. На автодороге осталось много автомобилей и автобусов, очевидцы рассказали о ситуации 360.ru.
Одна из них — Ольга — отметила, что жители и администрация ближайших поселков оказывали помощь оказавшимся в пробке водителям и пассажирам.
«Ночью к нам приходили только местные жители села Бырка с едой и горячим чаем. Сутки мы простояли на трассе без движения. Дорога страшная. Техники уборочной не хватает. Многие легковые машины за ночь полностью замело снегом. Неизвестно, есть ли в них люди, но их откапывают простые проезжающие мимо», — сказала она.
Очевидица Карина добавила, что ночевать пришлось прямо в рейсовом автобусе.
«Еду и воду привозили жители села Бырка ночью. Утром инспекторы ГИБДД сопроводили нас до заправки в поселке Ясная», — отметила женщина.
Пассажирка одного из застрявших в пробке автомобилей Екатерина отметила, что многие машины оказались в кювете. Помощь им оказывали сотрудники МЧС.
«Несколько автобусов успели проскочить, часть еще осталась там: какая-то из фур перегородила дорогу из-за заноса», — заключила она.
МЧС Забайкальского края сообщало, что в ликвидации последствий затора задействовали 56 человек и 13 единиц техники. В пять пунктов временного размещения эвакуировали 253 человека, среди них 28 детей.
Пресс-служба Госавтоинспекции по региону рекомендовала водителям воздержаться от поездок по трассе Чита — Забайкальск и использовать альтернативные маршруты по автодорогам Бырка — Акша, а также Агинское — Нижний Цасучей.