Более 1,8 тысячи спецмашин задействовали в уборке улиц Подмосковья за сутки

Из-за сильного снегопада минувшей ночью высота снежного покрова в Подмосковье достигла 12 сантиметров. В течение последних суток на расчистку улиц вышли более 1,8 тысячи спецмашин.

В работах задействовали снегоуборочные отвалы, щетки и пескоразбрасыватели. С их помощью асфальт расчистили от снега и наледи, а также провели обработку противогололедной смесью, рассказали в региональном управлении по региональной безопасности.

«В этом году мы расширили чек-лист для МБУ, включили в него работу в системе „Яндекс.Вектор“. Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем и возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», — ранее отмечал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия осадков. В первую очередь работы проводят у входных групп домов и на подъездах к мусорным бакам.