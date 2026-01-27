Снежный барс напал на туриста на горнолыжном курорте в Китае

В Китае на горнолыжном курорте снежный барс набросился на туриста. Видео с моментом нападения хищника опубликовали в аккаунте @news_az в соцсети X .

Курорт находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Хищник напал на туриста в районе деревни Талан вечером 23 января. Мужчина в тот момент направлялся в отель после катаний на лыжах.

На кадрах видно, как сбитый с ног турист лежал на снегу, а рядом с ним замер снежный барс. Пострадавшему оказали помощь очевидцы. Хищник расцарапал ему лицо.

Мужчину доставили в больницу. Обошлось без серьезных травм. Врачи оценили состояние пострадавшего как стабильное.

