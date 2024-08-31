Снесшая линию электропередачи яхта оставила Бердск без света

Мэр Бердска Бурдин рассказал об ударившей по ЛЭП яхте

Фото: РИА «Новости»

Экипаж ушедшей в плавание по Бердскому заливу в Новосибирской области яхты не справился с управлением и снес линию электропередачи, обесточив часть Бердска. Об этом сообщил мэр города Роман Бурдин в Telegram-канале.

Он уточнил, что все члены экипажа судна живы. Предварительной причиной столкновения стала техническая неисправность. Мэр пообещал горожанам, что свет в дома вернется в ближайшее время.

«Не беспокойтесь, все нормально. Работаем», — заявил Бурдин.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России уточнила, что яхта мачтой задела провода и обесточила город.

Сотрудники ведомства начали доследственную проверку на предмет нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую среду, 28 августа, авария на подстанции оставила без света курортный город Алушта и входящие в муниципалитет села. Компания «Крымэнерго» направила на ликвидацию аварии несколько бригад ремонтников.

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