Снесла несколько поребриков. Иномарка попала в ДТП в Воскресенске

Машина влетела в металлическое ограждение на тротуаре в Воскресенске. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

В результате ДТП у иномарки разворотило бампер.

«С водителем все нормально, ничего такого нету. У машины морда морда впечатанная, и она снесла несколько поребриков», — отметил мужчина.

Собеседник 360.ru добавил, что на место аварии прибыл эвакуатор.

«Кое-как он ее вытащил и увез», — подчеркнул он.

Ранее крупное ДТП произошло под Симферополем — на объездной дороге рядом с селом Мирным. По данным крымской ГАИ, автомобиль Honda Civic вылетел на встречку и столкнулся с Mitsubishi, после чего в иномарки врезались еще две машины.

В результате аварии погибли три человека: водитель Honda и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. Ход проверки обстоятельств ДТП взяла на контроль региональная прокуратура.