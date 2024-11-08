Снесенным ветром гаражом убило бабушку с внучкой на Чукотке
На Чукотке унесенным ветром гаражом насмерть задавило женщину с ребенком
На Чукотке погибли женщина и шестилетний ребенок, на которых порывом ветра снесло часть металлической конструкции гаража при посадке вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Происшествие произошло в селе Нунлигран Провиденского городского округа. Женщина со своей внучкой находилась на посадочной площадке, где они ждали прибытия пассажирского вертолета.
По предварительной информации, рядом с ними был «фрагмент металлической конструкции в виде деформированной части гаражного сооружения».
«В результате порывов ветра произошло опрокидывание указанной металлической конструкции, вследствие чего женщина и ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что по факту гибели женщины с внучкой проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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