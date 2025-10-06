Снегопад оставил часть жителей Иркутска без света

Жители Иркутска пожаловались на сильный снегопад в городе. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Один из местных жителей сообщил, что из-за непогоды оборвало провода на трассе. В итоге с ночи часть домов на районе осталась без электричества. Власти заявили, что скоро приступят к ремонту.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале заявил, что дорожная техника с самого утра приступила очистке магистралей от снега.

«По ситуации на трассе Р-258 „Байкал“. Действуют временные ограничения для большегрузного транспорта и автобусов ради оперативной обработки полотна. Они введены на участке трассы с 45 по 100 километр», — написал он.

Очисткой загородных трасс занялись специалисты техники дорожной службы Иркутской области. Работы ведут на Байкальском и Александровском трактах, а также в районе СНТ Дорожный строитель и Шелехове.

«В Иркутском районе обесточены восемь населенных пунктов и девять СНТ, всего — 2156 домов, в которых живут 8404 человека», — сказал глава региона.

По его словам, электроснабжение восстанавливают. Также аварийное отключение электричества зафиксировали в Правобережном округе Иркутска. Без света остались 2723 частных жилых дома.

Локальные отключения электричества произошли в Шелехове и Шелеховском районе. Свет постепенно восстановят после улучшения погодных условий.

Ранее первый снег выпал в Кемеровской области. Дороги в регионе покрылись льдом, что привело к многочисленным ДТП.