Первый октябрьский снег выпал в Кемеровской области

Жители Кемеровской области встретили первый снег: уже 4 октября регион накрыл плотный снежный слой. Особенно заметно это было в Шерегеше, где туристы сняли видео, на которых горнолыжный курорт за несколько часов превратился в настоящую зимнюю сказку.

Однако снег принес и проблемы. По данный журнала «Новый очаг», дороги региона покрылись льдом, что привело к многочисленным авариям. Так, на въезде в Кемерово на улице Тухачевского столкнулись две легковые машины; в Шерегеше — автомобиль и автобус, а недалеко от села Силино и СНТ «Мечта» автобус съехал с дороги, предположительно, из-за заноса.