Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском после гибели человека под снегом

Житель Петропавловска-Камчатского погиб при сходе неубранного снега с крыши дома, в городе объявили режим ЧС муниципального уровня. Об этом написал в телеграм-канале глава городского округа Евгений Беляев.

«Не выдерживает никакой критики преступное бездействие управляющих организаций, которые своевременно не убирают снег и наледь с крыш и козырьков домов!» — добавил он.

Беляев потребовал от коммунальщиков незамедлительно приступать к уборке, не дожидаясь окончания циклона. Он также выразил соболезования близким погибшего и призвал жителей города быть осторожными в сложных погодных условиях.

Ранее сотрудникам скорой помощи на Камчатке пришлось больше километра нести лежачего больного на носилках при штормовом ветре.