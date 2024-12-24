«Абзац» выяснил, что за четырехчасовое выступление Нагиев запрашивает €95 тыс

Журналисты издания «Абзац» выяснили, что за четырехчасовое выступление телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев хочет получать около 95 тысяч евро.

Артист работает по следующему принципу: сценарий для мероприятия должны предоставить сами организаторы. Если же сценария не окажется, за его выступление придется доплатить еще 200 тысяч рублей.

Кроме того, в перечь запросов от Нагиева входят обед и напитки в виде кофе, виски и сока имбиря. Артист предпочитает передвигаться на люксовой машине с водителем, которую также должны предоставить организаторы.