Смолянка часами возила тело матери в машине из-за закрытого морга

Жительнице Смоленской области пришлось несколько часов возить тело матери в собственной машине из-за того, что районный морг был закрыт. О своих злоключениях она рассказала изданию «Подъем» .

Пожилую женщину нашли мертвой у деревни Лихачево. Затем ее дочери позвонили из полиции и велели вызвать за свой счет из Смоленска машину для перевозки трупов. Она отказалась, и ей пришлось везти тело самой, усадив на заднее сиденье автомобиля.

После этого полицейские выдали справку и сказали, что морг работает до 15:00, поэтому женщине нужно заехать в больницу, взять ключ, самой отвезти тело и затем вернуть ключ на место.

Кроме того, женщина уверена, что ее мать умерла не своей смертью, поскольку при ней не нашли ни сумки, ни телефона, ни ключей, а сама она утверждала, что не собирается умирать в ближайшее время.

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