Не узнал в гробу. Таганрожец похоронил чужую женщину, приняв ее за свою жену

Мужчина в Таганроге похоронил чужую женщину, думая, что она его жена. Историю рассказал сайт «Аргументы и факты» .

По данным журналистов, Ольга и Юрий Полозовы прожили вместе 16 лет. Осенью этого года они поссорились, и женщина ушла из дома. Она никому не сказала, куда направилась и не взяла с собой телефон.

Через две недели Юрию позвонили полицейские и сообщили о смерти его супруги. По их данным, она попала в больницу и скончалась, перед смертью успела только представиться Ольгой.

Узнав печальное известие мужчина впал в депрессию и пристрастился к алкоголю. Когда он вместе с правоохранителями отправился в морг на опознание, то не смог попасть туда.

«Мы приехали туда, ждали-ждали, но нас так и не пустили», — рассказал таганрожец.

Тело жены удалось увидеть только во время похоронной церемонии. Лежавшая в гробу женщина немного напоминала Ольгу, поэтому сильно подавленного Юрия ничего не смутило. Как рассказал брат женщины, он сразу заметил различия и сказал об этом зятю, однако тот его не послушал, потому что был убит горем.

В это время в город вернулась настоящая супруга. Возвращение «зомби» очень напугало соседей. Тогда Ольга и узнала, что сегодня ее хоронят. Когда ситуация прояснилась, она сильно обиделась на мужа — как он мог принять ее за другую женщину в гробу?

В итоге пара все-таки помирилась, а жене Юрия теперь придется аннулировать запись о своей смерти. Кроме того, семье необходимо найти родственников покойницы и исправить ошибку.