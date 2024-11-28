Смолинского маньяка отправил в психлечебницу за 14-летнее пленение девушки

Челябинский суд постановил отправить на принудительное лечение Владимира Ческидова, известного как смолинский маньяк. Мужчина 14 лет насиловал пленницу в своем доме, еще одну женщину он убил, сообщила пресс-служба Следственного Управления СК РФ по региону в официальном Telegram-канале .

Владимир Ческидов проживал с матерью в поселке Смолино. Пленницу он удерживал в одной из комнат своего дома. Задержать мужчину удалось только после того, как она сбежала и обратилась в полицию.

Следствие также установило, что до этого он убил другую жертву. Несмотря на очевидные улики, подсудимый так и не признал свою вину, Ческидова отправили на психиатрическую экспертизу.

По ее результатам подтвердилось, что фигурант не осознавал общественной опасности своих действий и не мог контролировать их. Эти выводы стали основанием для решения суда о помещении Ческидова в психиатрический стационар для принудительного лечения.

История Ческидова стала известна летом 2023 года. Пресса сообщала, что его мать знала о невольном положении пленницы.