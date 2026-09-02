СМИ сообщили о возможной перестрелке между ГУР и СБУ в Киеве

«Страна» сообщила о возможной перестрелке между ГУР и СБУ в Киеве

В Киеве ночью и утром была слышна стрельба, в украинских СМИ предположили что участниками перестрелки были сотрудники спецслужб. Об этом сообщил ТАСС , со ссылкой на украинские СМИ.

По информации издания «Инсайдер», стреляли в микрорайоне Березняки, есть задержанные и раненые. На приложенном видео на асфальте лежит тело, накрытое брезентом.

Вместе с тем «Страна» написала, что перестрелка могла произойти между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины. Причем стреляли сначала ночью, а затем продолжили утром.

В СБУ утром в среду заявили, что проводили оперативные действия совместно с ГУР. После этого в местных СМИ появились публикации о новой перестрелке.

Ранее в парке города Лексингтон в штате Кентукки произошла стрельба. Огонь открыли во время городского фестиваля.