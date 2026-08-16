Перестрелка произошла в американском парке

При стрельбе в парке в штате Кентукки погиб человек, четверо ранены

В результате стрельбы в парке города Лексингтон в штате Кентукки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Об этом телеканалу Fox56 сообщил губернатор Энди Бешир.

«Пятеро, полагаю, ранены, и, по всей видимости, один скончался», — заявил он.

Журналисты уточнили, что выстрелы раздались около 19:00 по местному времени на ежегодном мирном общественном фестивале «День Ист-Энда», на котором присутствовали много семей с детьми.

Среди четырех раненых оказались двое детей — четырех и 14 лет, а также двое взрослых. У всех выживших травмы оцениваются как неопасные для жизни.

Из-за ЧП полиция Лексингтона объявляла экстренную мобилизацию личного состава. Информация о задержании стрелка не поступала, мотивы произошедшего неизвестны. Район происшествия и прилегающие улицы перекрыли для проведения следственных действий.

Несколько дней назад в Роузвилле свадебное торжество переросло в стрельбу, три человека пострадали.