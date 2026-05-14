Смертельный завтрак. Москвича едва не погубила редкая голубая змея

Московские врачи спасли мужчину от смертельно опасного яда редкой тропической змеи. Об успешном лечении пациента сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Мужчина пострадал от зубов собственного экзотического питомца — голубой куфии. Хозяин решил покормить рептилию в четыре утра, змея его укусила.

Пострадавший обратился к медикам лишь спустя 12 часов. Все это время он занимался самолечением.

К моменту госпитализации его рука увеличилась в объеме в два раза. Сильный отек мешал мужчине сжать кулак, состояние пострадавшего ухудшалось, поэтому он обратился в «Склиф».

Медики экстренно госпитализировали владельца куфии. В стационаре ему пришлось провести пять дней.

Чтобы нейтрализовать токсины и избежать некроза тканей, врачи применили комплексную терапию. Пациенту назначили детоксикационные капельницы и лазерную обработку места укуса. Благодаря своевременному вмешательству медиков серьезных осложнений удалось избежать.

Голубая комодская куфия (Trimeresurus insularis) — это эффектная внешне, но опасная ядовитая змея, обитающая на островах Индонезии. Яд куфии обладает гемотоксическим действием: он вызывает стремительное разрушение тканей, сильные боли, массивные отеки и нарушает свертываемость крови.

Ранее подмосковные хирурги спасли проглотившего 17 магнитных шариков подростка.