Смертельный завтрак. Москвича едва не погубила редкая голубая змея
Врачи НИИ Склифосовского спасли москвича после укуса голубой куфии
Московские врачи спасли мужчину от смертельно опасного яда редкой тропической змеи. Об успешном лечении пациента сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Мужчина пострадал от зубов собственного экзотического питомца — голубой куфии. Хозяин решил покормить рептилию в четыре утра, змея его укусила.
Пострадавший обратился к медикам лишь спустя 12 часов. Все это время он занимался самолечением.
К моменту госпитализации его рука увеличилась в объеме в два раза. Сильный отек мешал мужчине сжать кулак, состояние пострадавшего ухудшалось, поэтому он обратился в «Склиф».
Медики экстренно госпитализировали владельца куфии. В стационаре ему пришлось провести пять дней.
Чтобы нейтрализовать токсины и избежать некроза тканей, врачи применили комплексную терапию. Пациенту назначили детоксикационные капельницы и лазерную обработку места укуса. Благодаря своевременному вмешательству медиков серьезных осложнений удалось избежать.
Голубая комодская куфия (Trimeresurus insularis) — это эффектная внешне, но опасная ядовитая змея, обитающая на островах Индонезии. Яд куфии обладает гемотоксическим действием: он вызывает стремительное разрушение тканей, сильные боли, массивные отеки и нарушает свертываемость крови.
