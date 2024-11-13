Смертельное ДТП с мусоровозом произошло на шоссе Ракитки в Москве

Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП с двумя легковушками и мусоровозом на шоссе Ракитки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла на повороте к Марьину между Киевским и Калужским шоссе. Причины столкновения машин пока неизвестны. В результате ДТП один из пострадавших оказался зажат.
К месту происшествия выехали спецслужбы. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
Ранее смертельное ДТП произошло в Домодедове. Внедорожник вылетел на «встречку» и столкнулся с автобусом.
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