Смертельное ДТП с мусоровозом произошло на шоссе Ракитки в Москве

Источник 360.ru: один человек погиб, двое пострадали в массовом ДТП в Москве

Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП с двумя легковушками и мусоровозом на шоссе Ракитки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на повороте к Марьину между Киевским и Калужским шоссе. Причины столкновения машин пока неизвестны. В результате ДТП один из пострадавших оказался зажат.

К месту происшествия выехали спецслужбы. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ранее смертельное ДТП произошло в Домодедове. Внедорожник вылетел на «встречку» и столкнулся с автобусом.