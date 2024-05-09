Смертельное ДТП с груженым щебнем грузовиком произошло в Москве | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 08:42 Смертельное ДТП с груженым щебнем грузовиком произошло в Москве Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе РИА «Новости»

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Смертельная авария с участием грузового автомобиля произошла утром на Калужском шоссе в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, большегруз совершил наезд на препятствие, после чего перевернулся.

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Прибывшие на место медики констатировали смерть одного человека. Сейчас идет осмотр места аварии. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Утром на 81-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием 17 автомобилей. В результате этой аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.