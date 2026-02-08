Смертельное ДТП с груженной мебелью машиной произошло в Чувашии

Легковая машина Lada Priora столкнулась с грузовиком JAC возле деревни Канаш-2 Ядринского округа Чувашии. В результате ДТП погибли два человека, сообщила пресс-служба ГАИ республики.

Водитель легковушки выехал на встречку и влетел в грузовик, который перевозил мебель. В результате находившийся за рулем Lada 45-летний мужчина и водитель скончались на месте аварии.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее автомобильная авария произошла на 77-м километре МКАД. Легковушка Mercedes снесла заграждение и рухнула с эстакады на другую машину. Из-за ДТП водитель и пассажир упавшей иномарки скончались на месте. Второй автомобиль — Hyundai Accent — помял заднюю часть. Водитель не пострадал.