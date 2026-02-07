Два человека погибли в ДТП на МКАД: авто рухнуло с эстакады

Два человека погибли в ДТП на 77-ом километре МКАД

В ДТП на севере Москвы погибли два человека — иномарка упала с эстакады на другой автомобиль. Об этом сообщила Госавтоиспекция столицы.

«По предварительным данным, на 77-ом километре МКАД водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на препятствие с последующим прокидыванием и падением с высоты. В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте», — сообщили в ведомстве.

Водитель автомобиля Hyundai Accent сообщил, что упавший автомобиль помял заднюю часть его авто. Пострадал еще один автомобиль, водители повреждений не получили.

Из-за ДТП движение по двум полосам затруднено.

В Иркутской области в результате ДТП погибла девушка и двое детей. Водитель за рулем Toyota Corolla Spacio потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.