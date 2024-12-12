Смертельное ДТП с фурой произошло в центре Москвы

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на улице Воздвиженка в центре Москвы. В результате ДТП погиб один пассажир, сообщил источник 360.ru.
По его данным, два человека пострадали. Водитель легкового авто получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и рассечение века. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи.
Из-за аварии на дороге возникла пробка.
Ранее два человека пострадали в результате аварии с участием фуры на Брестском шоссе в Щаповском. Спасатели деблокировали двух человек из машин, информация о их состоянии не поступала. Из-за ДТП перекрыли полосу в сторону Симферопольского шоссе.
БПЛА врезался в здание на Олимпийском стадионе в КНР
Россия оценила предложенный Трампом план по Украине
Укус бешеной лисы убил 44-летнюю россиянку
Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ»
Более 200 наборов для больных детей собрали в Люберцах и Дзержинском
Более 300 учителей и воспитателей трудоустроились в Люберцах в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте