Смертельное ДТП с фурой произошло в центре Москвы

Источник 360.ru: в центре Москвы из-за ДТП с фурой погиб один человек

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на улице Воздвиженка в центре Москвы. В результате ДТП погиб один пассажир, сообщил источник 360.ru.

По его данным, два человека пострадали. Водитель легкового авто получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и рассечение века. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи.

Из-за аварии на дороге возникла пробка.

Ранее два человека пострадали в результате аварии с участием фуры на Брестском шоссе в Щаповском. Спасатели деблокировали двух человек из машин, информация о их состоянии не поступала. Из-за ДТП перекрыли полосу в сторону Симферопольского шоссе.